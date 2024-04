Recupero Udinese-Roma | cosa dice il regolamento su squalificati e sostituzioni

(Di mercoledì 17 aprile 2024)riprenderà esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento dell’interruzione, come da referto del direttore di gara. La partita – sospesa per il malore accusato da Evan Ndicka in campo – riprenderà quindi dal 72? sul risultato di 1-1. L’articolo 30 dello statuto della Lega Serie A fissa alcune regole per la ripresa delle partite interrotte. In particolare, nella prosecuzione della gara “possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento dell’interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno dell’interruzione”, con alcune limitazioni. In primis “i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente”. Inoltre “i calciatori espulsi nel corso della prima ...

