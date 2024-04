(Di mercoledì 17 aprile 2024) Milano, 17 aprile 2024 – Fra i presunti fiancheggiatori di, il ventinovenne arrestato con l’accusa di aver riempito la rete di odio nei confronti di Israele e sostegno al terrorismo islamista, c’è anche un nome noto alle cronache. Si tratta di, 33 anni nato a Milano e residente in Svizzera. Italo-tedesco, imprenditore di professione – o almeno così si definisce sui social – "in passato rilevato come contiguo agli ambientilocale realtà di estremacollegata alla Skinhouse di Bollate", nel Milanese, locale a metà fra la sala concerti e il centro sociale di estremache nel decennio scorso funzionò da incubatore per esperienze di attivismo extraparlamentare d’ispirazione neonazista. Un'immagine, diffusa dalla ...

Raul Kirchhoff: chi è l’estremista di destra fiancheggiatore di Moustafa Khawanda, il miliziano della Barona - L’abitazione svizzera del 33enne, noto come frequentatore della ex Skinhouse di Bollate, è stata perquisita nell’ambito dell’inchiesta della Digos sul ventinovenne arrestato con l’accusa di apologia d ...msn

Trova la figlia 15enne con il fidanzato e picchia entrambi, i due adolescenti finiscono in ospedale - La reazione è stata violentissima quando ha trovato la figlia quindicenne in camera da letto con il fidanzato. Prima ha urlato poi li ha picchiati in modo violento tanto che è stato necessario il rico ...ilfattoquotidiano

Champions League, il quinto posto dell’Italia è a rischio: con la vittoria del Dortmund la Germania è più vicina - La semifinale di Champions League conquistata dal Borussia Dortmund è una buona notizia per i tifosi tedeschi, ma non per l’Italia. La vittoria per 4 a 2 sull’ Atletico Madrid nel ritorno dei quarti d ...ilfattoquotidiano