Rai | che che succede dopo l’addio di Amadeus? Le strategie

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 17 aprile 2024) C’è fermento e agitazione per il futuro dell’azienda Momento di incertezze in casa Rai:diil futuro appare nebuloso e non proprio chiaro. Il conduttore, come noto, andrà a Noveaver deciso di non rinnovare il contratto.quella che è una notizia destinata a far parlare a lungo ci si domanda cosa accadrà agli altri. La rete di Viale Mazzini non può permettersi di perdere altre pedine importantiFazio e l’ex conduttore del Festival. Due sembrano essere ora i conduttori in bilico. Sigfrido Ranucci e Federica Sciarelli. Nel comunicato esecutivo dell’Usigrai si legge: «Indiscrezioni di stampa danno per imminentealla Rai anche di altri due volti importanti dell’azienda, Sigfrido Ranucci e Federica Sciarelli. Due professionisti che ...