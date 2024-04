Ragazzini nei guai per le spese pazze con le carte rubate | sigarette | taxi e gelati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Imola (Bologna), 17 aprile 2024 –elettroniche e ’tradizionali’, kebab,, gelato e acquisti on line con la playstation. Tutto condi credito e postepay. Ma le ‘’ di due ragazzi minorenni di origine straniera – il tipo di acquisti farebbe quasi sorridere se non fosse frutto di un reato – sono durate meno di due ore e finite con una doppia denuncia per due sedicenni da parte della polizia. Entrambe per ’indebito utilizzo di mezzi di pagamento’ e un ragazzo è finito neianche per ricettazione. I due erano peraltro già noti alle forze dell’ordine, il primo per furto in abitazione, rapina, lesioni personali, spendita di banconote false, il secondo per rapina. La vicenda è cominciata qualche sera fa intorno alle 24 quando una ...