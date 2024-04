Ragazza trovata in strada in stato di choc | poi lei denuncia | “Stuprata nell’androne di un palazzo”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Un passate l’ha vista inconfusionale alla fermata dei mezzi pubblici al civico 143 di corso Racconigi a Torino e ha chiamato un’ambulanza. Così una volta soccorsa una 29enne italiana ha raccontato di essere statanella notte di ieri, martedì 16 aprile 2024,di un. Il personale sanitario dell’ospedale Al Sant’Anna ha confermato la violenza sessuale. Sul caso sono in corso gli accertamenti dei carabinieri i carabinieri del comando provinciale. La vittima è riuscita a raccontare agli investigatori solo che non conosceva chi l’ha inseguita e aggredita trascinandola. I militari hanno eseguito un sopralluogo e cercato le telecamere in zona per capire se l’aggressore èripreso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

