Rafael Nadal vede i titoli di coda? “Tutto ha un inizio a una fine | sto andando contro la mia filosofia A Parigi…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 aprile 2024)è stato sconfitto da Alex de Minaur ai sedicesimi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona. Lo spagnolo è stato eliminato dall’australiano sulla terra rossa della località catalana, dove il fuoriclasse spagnolo aveva alzato al cielo il trofeo in ben dodici occasioni. Un ko maturato in due set e che fa restare l’iberico al di fuori della top-400 del ranking ATP.ha analizzato la propria prestazione: “Ho giocato questo questo torneo come se fosse il mio ultimo a Barcellona. Le mie sensazioni in campo sono state buone, in alcuni momenti ho giocato a un buon livello. La cosa più importante in questo momento, purtroppo, non è vincere ma uscire sani dal torneo. Dopoquello che ho passato negli ultimi mesi non è il momento di cercare atti eroici: devo essere realista, fare le ...