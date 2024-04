Rafael Nadal nei bassifondi del ranking ATP | rischia di non giocare alle Olimpiadi? Scenari e proiezioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 aprile 2024)è stato sconfitto dall’australiano Alex De Minaur al secondo turno del torneo ATP 500 di Barcellona. Il fuoriclasse spagnolo, che all’esordio aveva regolato il nostro Flavio Cobolli, ha perso sull’amata terra rossa della località catalana in due set. Un ko con il punteggio di 7-5, 6-1 contro il numero 11 del mondo che certifica le criticità del pluri campione Slam.sta cercando di ritrovare la forma fisica dei giorni migliori, con il chiaro obiettivo di essere protagonista al Roland Garros, dove ha trionfato per l’ultima volta due anni fa. Il tempo però stringe per il 37enne, che vorrebbe anche parteciparedi Parigi 2024, visto che si giocherà sul mattone tritato della capitale francese. IlATP risente parecchio ...