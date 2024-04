CIES: Francisco Conceição considerado o segundo melhor driblador do mundo - De acordo com um estudo publicado pelo CIES - Observatório do Futebol, Francisco Conceição é o segundo melhor driblador do mundo.O estudo, publicado na última terça-feira, coloca o ...desporto.sapo.pt

Rafael Leao sbaglia in allenamento prima di Roma-Milan, si alza una voce: “Aveva ragione Cassano” - Leao sbaglia uno stop in allenamento alla vigilia di Roma-Milan di Europa League. Tra risate e battute scherzose si sente anche una voce in sottofondo: “Aveva ragione Cassano”.fanpage

Leao: “Andremo a Roma per vincere, sarà come una finale” - Rafael Leao, stella del Milan, ha parlato del match di domani sera contro la Roma in Europa League, sfida valida per l’accesso alle semifinali del torneo. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ...siamolaroma