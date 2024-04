Rafa Nadal è fuori | lacrime e stadio impazzito | una scena dolorosa a Barcellona

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La vittoria su Flavio Cobolli, martedì, è purtroppo stata l'ultima in quel diper, che mercoledì pomeriggio si è arreso, combattendo come sempre, come Alex De Minaur sulla terra rossa dell'Atp catalano.se ne è uscito poi tra le, dopo che aveva detto alla vigilia che si sarebbe trattata della sua ultima presenza nel torneo, vinto 12 volte. Lo spagnolo 37enne di Manacor, che si è visto intitolare anche il campo centrale in onore, ha ceduto per 7-5 6-1 contro l'australiano Alex de Minaur. Sempre nella conferenza stampa prima del torneo aveva definito “una stupidaggine” il fatto che Tsitsipas lo avesse definito favorito per la vittoria dell'Atp. La cosa positiva è averlo visto di nuovo giocare dopo 103 giorni dall'ultima volta, quando aveva perso al Brisbane ...