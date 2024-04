Quello zaino sbattuto in faccia nella carrozza Mm affollata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Lotito Tutti inzainati, perché è comodo e spiccio. Ti getti il peso sulle spalle e vai tranquillo per la città a mani libere. Avrebbero dovuto immaginarlo, i soldati delle vecchie guerre, che il loro carico a volte comprendente pala e piccone avrebbe avuto un grande futuro. Oggi loè insostituibile capo di abbigliamento: lo indossano uomini d’affari in giacca, cravatta e monopattino, i ragazzi non ne parliamo, lo portano mature signore e anziani claudicanti, ne sono soggetti scolaretti e studenti (stracarichi quelli dei primi, flosci e minuscoli quelli dei secondi). Loè oggi per la quasi totalità della popolazione quel che per la chiocciola è la conchiglia: casa, magazzino, bottega. Dentro il sacco (un tempo era così chiamato) si trasporta di tutto: biancheria, libri, computer, telefoni e relativi caricatori, roba da mangiare. Ai lati, ...