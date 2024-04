Quel secondo non è passato! | lo scandalo di Marta alla Ghigliottina? L' Eredità | si scatena l' inferno

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Può esserci una puntata senza unoo presunto tale? Improbabile, difficile, difficilissimo. Già, perché ci troviamo a L', il programma delle parole e dei loro legami condotto da Marco Liorni su Rai 1 prima del tiggì delle 20. La puntata in questione èla di oggi, martedì 17 aprile. E chi segue L'sa benissimo che su X, giorno dopo giorno, gli utenti che seguono il programma in presa reale, commentandolo, altrettanto giorno dopo giorno puntano il dito per presunti favoritismi, oppure contro gli autori per domande reputate fuori da ogni logica. Un copione che si ripete da anni, così come da anni la trasmissione, sera dopo sera, fa segnare risultati stratosferici in termini di share. Ma dunque, eccoci al presunto: ai 100 secondi, una sorta di semifinale che permette ...