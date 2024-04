Quattordici morti in un bombardamento russo a ?ernihiv | nel nord dell’Ucraina

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il 17 aprile almenopersone sono morte in un triplicesu C, nel. Il presidente Volodymyr Zelenskyj ha reagito denunciando la carenza di aiuti militari occidentali. Leggi

Nuovo devastante Incendio in Spagna , a pochi chilometri da Valencia, dopo circa una settimana fa un palazzo ha preso fuoco provocando decine di morti . anche stavolta, il bilancio è... (leggo)

Mauri azzarda: «Pioli senza infortuni avrebbe lottato con l’Inter!» - Mauri ha detto la sua su Stefano Pioli, riferendosi anche all’Inter, che oggi dista dal Milan ben Quattordici lunghezze. LOTTA - Stefano Mauri azzarda sul Milan a Tv Play: «Pioli Bisogna imputare a P ...informazione

Prosegue l’inchiesta sulla tragica morte dei due ragazzi: questo pomeriggio le due autopsie, domani i funerali - Mentre domani è la giornata di dolore per la città di Nuoro, che accompagnerà per l’ultimo saluto Patrick Zola e Ythan Romano, i ragazzi di 15 e 14 anni, morti nel crollo del ... sul crollo vanno ...cronachenuoresi

Domani una fiaccolata a Nuoro per Patrick e Ythan, i ragazzini morti nel crollo di una casa - Per la città di Nuoro è un’altra mattinata di lutto mentre prosegue la processione di ragazzi e adulti nella casa diroccata di via Dessanay, il cui solaio crollato lunedì sera, ha seppellito Patrick Z ...vistanet