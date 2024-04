Quanto è trendy se sto male

(Di mercoledì 17 aprile 2024) I nomi mondiali dello spettacolo ne parlano, gli artisti nostrani fanno loro eco. Il disagio mentale, come ansia, attacchi di panico o depressione, viene reso pubblico. Ma ci sono anche quelli che lo usano per far notizia. Eppure il problema è molto serio e sempre più diffuso. Da malattia degli esclusi a malattia dei «vincenti». Il disagio mentale è diventato cool: al «depresso» famoso (o famosino) che si auto proclama tale si perdona tutto, lo si intervista, magari gli si fa vincere un talent, lo si invita nei talk-show, ed eccolo e al centro della scena tra vittimismo e narcisismo. Lo show-biz si è impossessato dei problemi della psiche, e se non ci si confessa a furor di social di avere ansia, depressione, sindromi simil Asperger, bulimie, anoressie, dislessie o altro, e quindi fuori dalla «cerchia dei disagiati» la carriera potrebbe risentirne.Qualche esempio di confessioni vip? ...

La Moglie del Presidente: una clip in anteprima esclusiva della commedia con Catherine Deneuve - Una donna considerata antiquata, che mantiene un suo stile non certo trendy ma capace di prendersi la sua rivincita quando diventa La Moglie del Presidente. Vi presentiamo in anteprima esclusiva una c ...comingsoon

Bari travolta dalle inchieste: ora ci si guardi negli occhi e si riparta con coraggio - “Vieni a ballare in Puglia”: così cantava Caparezza quando era da poco diventata meta ambita. Puglia felix, trendy, alla moda. Più del Chianti, meglio di Ibiza, quasi ...quotidianodipuglia