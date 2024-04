Quando gli allievi di Amici 23 erano dei bambini! Le foto che vi faranno sciogliere

Il Napoli si prepara in vista del prossimo match contro l’Empoli, che precederà il big match della 34ª giornata contro la Roma. Novità sui Biglietti per la sfida contro i giallorossi. La stagione si ... (spazionapoli)

Michele Bravi non è impegnato solo come giudice ad “ Amici di Maria De Filippi”, ma è tornato con un nuovo album dal titolo “tu cosa vedi quando chiudi gli occhi”, liberamente ispirato agli scritti ... (ilfattoquotidiano)

Le due reali, legate tra loro anche perché parenti, indossano una serie di outfit molto rappresentativi del loro stile per gli impegni del giorno mentre per il banchetto al castello sfoderano abiti e ... (vanityfair)

Mina, gli 84 anni di un patrimonio italiano - In un mondo affamato di visibilità, capire chi sceglie l’oblio pur avendo in mano le chiavi della presunta felicità, quella effimera e finta che deriva dalla fama, è complicato.unionesarda

Stato di famiglia per conviventi: tutte le regole e Quando conviene - Il certificato dello stato di famiglia è un documento che elenca tutti i membri che la compongono e può essere richiesto presso il Comune di Residenza.idealista

L’intelligenza artificiale non sa nulla delle elezioni europee: quali sono i rischi per le fake news - Un problema che è già noto da tempo alle istituzioni. La Commissione Europea, infatti, ha lanciato l'allarme sul pericolo di diffusione delle fake news in vista delle elezioni di giugno e ricordando ...fanpage