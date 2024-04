Quadrifoglio in Arena | il teatro comico all’aperto con Massimiliano Gallo e Biagio Izzo

Napoli, all'Arena Flegrea arriva Quadrifoglio in Arena: il teatro all'aperto - È stata annunciata Quadrifoglio in Arena, una rassegna teatrale estiva di quattro indimenticabili serate sotto le stelle presso l'incantevole Arena Flegrea della Mostra d'Oltremare di Napoli. La ...ilmattino

All’Arena Flegrea un’estate comica - L’estate comica napoletana si svolgerà con una ricca rassegna teatrale all’ Arena Flegrea di Napoli che propone quattro appuntamenti unici nel suo genere.napoli.repubblica

A Napoli 'Quadrifoglio in Arena', il teatro comico all'aperto - L'estate comica napoletana sarà arricchita dalla rassegna teatrale all'Arena Flegrea 'Quadrifoglio in Arena". Quattro appuntamenti con, annunciano gli organizzatori, "una combinazione perfetta tra tal ...ansa