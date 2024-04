Punti di vaccinazione anti-Covid nella provincia di Firenze | ecco gli indirizzi e i contatti utili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) EMPOLI Nuova, piazza San Rocco 10 – Tel. 0571 74180 MONTELUPO FIORENTINO Del Sole, via Fratelli Cervi 88 (In appoggio per oggi dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30) – Tel. 0571 57506 CAPRAIA E LIMITE Masini, via Corti 2 loc. Capraia Fiorentina – Tel. 0571 583947 CERTALDO Comunale, viale Matteotti 195 (Centro Commerciale Coop) – Tel. 0571 662533 MONTESPERTOLI Picc, piazza del Popolo 26 – Tel. 0571 608014 CASTELFIORENTINO Venturi, piazza Kennedy 15 (in appoggio diurno) – Tel. 0571 64117 FUCECCHIO Lupi, viale Buozzi 94 (oggi e domani ore 9-13 e 16-20) – Tel. 0571 20173