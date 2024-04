Pubblicato l’avviso per il rinnovo dell’Assemblea del Forum dei Giovani

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl consigliere delegato alle Politicheli, Italo Barbieri, rende noto che il Comune di Benevento ha indettopubblico per ildei componentideldei, istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 15/04/2021. Possono presentare istanza tutti icittadini residenti nel Comune di Benevento di età compresa tra i 16 e i 34 anni (art.6 del Regolamento). I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria domanda di partecipazione debitamente firmata. La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di disciplina del funzionamento deldei, dovrà essere consegnata a mano presso il Servizio Politiche ...

