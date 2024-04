Psg, Luis Enrique a sorpresa: 'Mbappé, situazione in divenire. Finché non parla...' - Luis Enrique, allenatore del Paris Saint Germain, parla in zona mista dopo la qualificazione della sua squadra alle semifinali di Champions League, ottenuta vincendo.calciomercato

Il Psg supera 4-1 in rimonta il Barcellona: sentenza Mbappé. I parigini sfideranno in semifinale il Borussia Dortmund - Kylina Mbappé sentenzia il Barcellona con una doppietta che sa di condanna. Il fenomeno francese prende per mano il Paris Saint-Germain che stacca il pass per la semifinale di ...ilgazzettino

Il PSG maramaldeggia sul Barcellona e suggerisce un quadro celebrativo: “Appendetelo al Louvre” - Il PSG se la gode dopo aver eliminato il Barcellona dalla Champions League ed essersi qualificato per le semifinali: i francesi suggeriscono un quadro ...fanpage