PSG | Donnarumma | «Triplete? Vi svelo cosa ci siamo promessi…»

Donnarumma con il PSG giocherà la semifinale di Champions League con il Borussia Dortmund. Il portiere ha elogiato Luis Enrique e dopo la partita ha spiega to come para le critiche .Continua a leggere (fanpage)

Il portiere del Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma , dopo la vittoria per 4-1 in trasferta contro il Barcellona nella gara di ritorno... (calciomercato)

Il PSG annienta il Barcellona 4-1 e strappa il pass per la semifinale - Il Barcellona passa in vantaggio al 12', rimane in 10 al 29' e il PSG lo travolge con l'ex Dembélé, Vitinha e la doppietta di Kylian Mbappé. In semifinale i parigini incontreranno il Dortmund ...football-magazine

Barcellona – Psg 1-4, il tridente delle meraviglie rovescia Xavi | Le pagelle del match - Visualizzazioni: 1 Barcellona -Psg 1-4, i parigini rovesciano il destino e conquistano la semifinale. Blaugrana rimontati e addio Europa. Le pagelle del match. Barcellona Ter Stegen 7,5: para tutto il ...calciostyle

Barcellona-Psg, moviola: il rigore, le espulsioni, il gestaccio di Araujio e manca un altro rosso, furia Xavi - La prova dell’arbitro Kovacs nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, analizzata ai raggi X, il fischietto rumeno ha estratto il giallo per nove giocatori, il rosso per uno e ha espulso a ...sport.virgilio