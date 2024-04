Protezione civile | nasce il Patto con Moneglia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) È stato firmato nell’aula consiliare del comune diildi gemellaggio tra la pubblica assistenza Croce Azzurra Monegliese Gruppoe laAlberto da Giussano di Legnano. A siglare il documento sono stati i due rispettivi presidenti, Matteo Del Buono e Giuliano Prandoni. Al momento della firma in Comune erano presenti anche i sindaci delle due città, Claudio Magro e Lorenzo Radice oltre ad autorità locali. Ilsiglato prevede varie forme di scambio e cooperazione nell’attività di, incrementando la collaborazione tra i due gruppi di volontari avviata per i servizi legati all’emergenza pandemica e proseguita con successive iniziative. C.S.

