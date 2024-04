Proteste pro Palestina alla Sapienza | Bersani a La7 | “Per Meloni gli studenti delinquono? Si preoccupi dei suoi e non accenda micce”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) “Ladeve curarsi di altre manifestazioni che sono contro la Costituzione. Quelle pro, invece, non sono contro la Costituzione. Lasi preoccupasse dei, perché quando uno governa deve stare badata. Non è proprio il caso di accendere delle“. Così a Tagadà (La7) Pier Luigicommenta le parole di condanna pronunciate ieri dpresidente del Consiglio Giorgiasui disordini nati all’Universitàdi Roma durante una manifestazione pro(“Questo non è manifestare ma delinquere”, ha scritto ierisu X).sottolinea: “La Costituzione garantisce il diritto di manifestazione. Se qualcuno vuole manifestare su un tema ...