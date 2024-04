Proroga PNRR ATA | la posizione dell’ANIEF e della CGIL tra consensi e critiche

In bilico la Proroga dei contratti dei 6mila collaboratori scolastici assunti per i progetti legati al PNRR e Agenda Sud. Il voto dell'emendamento è atteso in queste ore, ma da quello che emerge la ... (orizzontescuola)

"So perfettamente che non esiste disponibilità, oggi, a considerare" una proroga della scadenza della Recovery and Resilience Facility, lo strumento che finanzia il Pnrr . "Ne riparliamo tra un anno. ... (sbircialanotizia)

Assunzione specializzandi. Sivemp: “Bene la Proroga, ma servono borse di studio per veterinari e altre professioni non mediche” - “La Camera dei Deputati ha approvato ieri la questione di fiducia posta dal Governo sul Decreto PNRR quater, che sarà approvato definitivamente dal Senato entro il 1 Maggio 2024. Il provvedimento cont ...quotidianosanita

Decreto PNRR convertito in legge 2024: cosa prevede in 18 punti e Testo PDF - I dettagli su cosa prevede il Decreto PNRR convertito in legge tra modifiche ed emendamenti. Ecco la guida con una spiegazione semplice e chiara e il testo del Decreto scaricabile gratis in PDF.ticonsiglio

Scuola: Proroga contratti ATA, progressioni e concorso - Scuola: per il personale ATA, Proroga contratti PNRR e Agenda Sud, progressioni facenti funzione DSGA e nuovo concorso ordinario per il triennio 2024/27.pmi