“Pronto | siamo la coppia del GF…” Le telefonate e poi la soffiata pazzesca | “Ma assurdo davvero”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Clamorosa segnalazione post Grande Fratello: pare che un ex inquilino della casa di Cinecittà stia facendo carte false nel verso senso della parola pur di ottenere una ospitata e relativo cachet. Al momento non si conosce ancora il nome del gieffino disperato, gli esperti di gossip non lo hanno rivelato. Ma il suo giochetto è stato scoperto e lui smascherato. Se fosse veramente così a questo punto gli conviene cambiare tattica in fretta per non andare incontro a conseguenze poco piacevoli. Cosa stanno combinando gli ex inquilini del Grande Fratello fuori dalla casa? Sembra siano pochi quelli tornati alla loro vita normale. Neanche i concorrenti non famosi. Quasi tutti si sono presi una sorta di pausa per capire cosa fare. C’è chi una telefonata l’ha già ricevuta e altri invece che si arrangiano come possono tra sponsorizzazioni e serate. A questo proposito, l’ultima segnalazione ...