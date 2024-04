Programma del GP di Cina 2024

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Domenica 21 aprile, il GP disi svolgerà per la prima volta dopo cinque anni. In questo articolo troverete gli orari di partenza di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio sul Circuito Internazionale di Shanghai. Svelato il Questo fine settimana si svolgerà inil quinto Gran Premio dell’anno, mentre la Formula 1 si prepara al primo weekend sprint del. Dopo una lunga assenza dovuta ai problemi di sicurezza legati al COVID-19, il Circuito Internazionale di Shanghai torna in calendario per la prima volta dal 2019. Nel precedente gran premio, la Mercedes è stata molto dominante, con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas che si sono assicurati quello che sembrava un facile 1-2 finale. Hamilton detiene il record di vittorie in, con ben sei successi. GP di ...