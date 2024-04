Produzione europea e soluzioni alle crisi al centro del Consiglio Ue

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Mentre a Bruxelles ildi Stato ha bocciato lo stop alla conferenza dei conservatori (con Orban, Farage) decisa dal sindaco socialista di Saint Josse Emir Kir, ileuropeo si sofferma essenzialmente su due questioni: gli orientamenti economici dell’Unione, dettati dal rapporto di Enrico Letta sul futuro del Mercato unico; e gli interventi straordinari di politica estera che riguardano Ucraina, Turchia, Medio Oriente e Libano. Due dossier in apparenza slegati, ma che se letti in filigrana contemplano degli effetti a catena della guerra nelle economie. Fiducia dei mercati, esigenza di intraprendere decisioni strategiche, monitoraggio di aree limitrofe che hanno riverberi precisi nell’Ue sono le sottosezioni che vengono attenzionate dai leader degli stati membri. Approccio integrato Un “approccio integrato” in tutti i settori per ...