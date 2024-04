Processo Trump | in tribunale si discute di dettagli sessuali

I reporter presenti alla prima udienza del processo che vede imputato l'ex presidente Donald Trump per aver usato fondi neri per comprare il silenzio dell'ex pornostar Stormy Daniels, hanno ... (ilfogliettone)

Trump esce dal tribunale, bagno di folla davanti a negozio ad Harlem - Roma, 17 apr. (askanews) - Dopo aver lasciato il tribunale penale di Manhattan, nel secondo giorno del Processo per i pagamenti all'ex pornostar Stormy Daniels, l'ex presidente americano Donald Trump ...libero

Presidenziali, Trump ha raccolto 75 mln $ di fondi in meno rispetto a Biden - Il presidente in carica è in vantaggio, rispetto al past president, nel found raising per le elezioni alla Casa Bianca ...ilsole24ore

Trump, il racconto dei «dettagli sessuali» in tribunale. «Tradì la moglie con una modella di Playboy mentre era incinta» - Di Viviana Mazza Caso Stormy Daniels, battaglia tra i legali per decidere quali prove potranno essere portate in aula. E il procuratore punta anche su un altro rapporto ai tempi della gravidanza di Me ...informazione