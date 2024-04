Premio il Perugino | cinque talenti che si sono distinti per capacità e valori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Perugia, 16 aprile 2024 - Nella settimana dell'orgoglio made in Italy, oggi a Perugia, al Teatro della Sapienza (Fondazione Onaosi), l’Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito ha conferito il“Il: artista ed imprenditore”, arrivato alla VII edizione. Anche quest'anno sotto i riflettori, davanti ad una platea gremita e partecipe, cipersonaggi che fanno cronaca virtuosa. Imprenditori attenti alla crescita sostenibile, professori che simessi al servizio dello Stato, manager visionari che imboccano la strada dell'innovazione pensando al benessere delle persone. Il, infatti, come riassume Ercole Pietro Pellicanò, presidente di Anspc, "viene assegnato a personalità, nazionali e internazionali, che, richiamando la figura del, ...