Preghiera della sera 17 Aprile 2024 | “Fammi a piangere con Te”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) “con Te”. È lada recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

“Aiutami a vivere in sintonia con Te” Preghiera sera le del 14 Aprile 2024 Signore, insegnaci a riconoscere l’ora della nostra salvezza, non abbandonare chi Ti ha abbandonato, volgiti a noi e noi ci ... (lalucedimaria)

“Fa sparire la mia confusione” . È la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei ... (lalucedimaria)

Erika Franzon di Zanè si consacra nell'Ordo Virginum. «La Diocesi in cui sono nata è la mia terra di missione» - Ordo virginum Questa domenica in Cattedrale, alle 16, il vescovo Claudio consacra Erika Franzon, 36 anni, residente a Zanè. Dopo il servizio civile svolto in Perù, con la Comunità missionaria di Villa ...difesapopolo

Aste Ok, Villani: “Aprile un professionista, non aveva bisogno della Camorra” - “Armando Aprile non aveva bisogno della camorra per partecipare alle aste, era un professionista”. E’ quanto in una lunga arringa davanti al collegio presieduto dal giudice Roberto Melone (a latere Gi ...irpinianews

Festa della Madonna di Pietraquaria, Novena di preparazione e programma: ecco tutte le informazioni - Avezzano. Avezzano si prepara ad onorare la sua patrona, tutte le cerimonie in vista della festa della Madonna di Pietraquaria.marsicalive