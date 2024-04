Prato | conferita al Corpo della Guardia di Finanza la cittadinanza onoraria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024), 17 aprile 2024 - Oggi, in onore dei 250 anni dalla nascitadi, nel Salone consiliare di Palazzo comunale si è svolto il Consiglio comunale straordinario per il conferimento alle Fiamme Giallecittà die il Gigliato d'oro al Generale Fabrizio Cuneo, Comandante interregionale dell'Italia centro-settentrionale. Entrambe le onorificenze sono state consegnate dal sindaco alla presenza del prefetto Michela La Iacona e dei rappresentanti delle altre Forze dell'ordine. Hanno partecipato inoltre i ragazzi3Dscuola secondaria di primo grado Buricchi, che hanno ricreato e messo in scena alcuni eventiseconda ...