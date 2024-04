Porta un cadavere in banca per ottenere un prestito di 3mila euro | “Dai zio | firma qui”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Una storia incredibile e macabra quella che arriva da Bangu, un quartiere di Rio de Janeiro, in Brasile. Una donna ha trasto uninchiedendogli di mettere unasu una suo nome di fronte all’impiegato. Una volta scoperta, Erika de Souza Vieira Nunes, questo il suo nome, è stata arrestata per tentata frode.Leggi anche:Sella, ripristinati i servizi online dopo 4 giorni di disagi: la spiegazione dellaI sospetti degli impiegati diLe telecamere a circuito chiuso dellahanno ripreso la donna mentre entra nella filiale spingendo un uomo sulla sedia a rotelle. .“Zio, mi stai ascoltando? Devirlo. Non possore per te!”, la donna si ...

