Porta lo zio morto in banca per ottenere un prestito di 3mila euro | arrestata

(Di mercoledì 17 aprile 2024) È andata incon un cadavere per cercare diun, per cui era necessaria proprio la firma del defunto. La vicenda, a metà tra il bizzarro e il macabro, arriva da Bangu, un quartiere di Rio de Janeiro, in Brasile: la donna ha trasto nella filiale lo zio, ormai senza vita...

