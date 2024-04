Popovic non brilla con il Monza | flop per il Napoli?

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ilha comprato lo scorso gennaio il talentino, girandolo poi in prestito al. Il giovane, per ora, non sembra aver fatto tutto sto granché tanto da essere per ora unanche con la Primavera dei brianzoli Matijasembrava essere un talentino emergente su cui puntare subito per il, ma L'articolo