Popolo di pochi lettori | ma di tanti scrittori

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Se scorro le classifiche sui libri più venduti, di là da stucchevoli considerazioni snob sul rapporto inverso fra qualità e quantità, credo di ravvisare un minimo comun denominatore che lega i ricettari televisivi alle divulgazioni storiche, i memoriali delle starlette ai retroscena politici, i romanzi polizieschi-femministi-sudisti ai saggi di impegno civile vergati da un fisico o da un cineasta: il desiderio di appagare il mostro quotidiano. Con la m, non con la n, Ennio Flaiano definiva tale il pubblico in un paese che “è diventato un enorme mostro di noia, insaziabile, che chiede nuovi fatti, sempre nuovi fatti”. Ecco dunque il libro che rivela la vera verità sul tal delitto e il libro che ci spiega come dobbiamo regolarci coi nostri figli, il libro che ci racconta quanto siamo debitori a un fungo o al bonobo e il libro che prescrive un nuovo modo di parlare senza offendere nessuno. ...