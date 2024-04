Ponte sullo Stretto | Braga | “Progetto vecchio e pericoloso | Salvini racconta favole Le nostre preoccupazioni fondate”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Chiarain conferenza stampa alla sede del PD parla del: “Abbiamo parlato delle criticità dell’opera. Il governo ha riesumato unche non ha mai superato il vaglio della compatibilità ambientale aggirando le norme Ilnon è una soluzione ai problemi della Sicilia, il nostro documento ha trovato conferma dal Ministero dell’Ambiente. Lesono condivise con le comunità territoriali hanno un fondamento che nemmeno la protervia e l’arroganza dipossono superare. Questoè sbagliato,e noi crediamo in una ferma opposizione. Nascondersi e rinchiudersi dietro le stanze ministeriali ignorando la criticità e pensare solo a ...

Chianti e Usa, uniti nel segno di Giovanni da Verrazzano: lo ricorda anche Giani - Greve in Chianti, accentua la vocazione internazionale del suo omaggio dedicato a Giovanni da Verrazzano. Ecco il programma ...gonews

Ponte sullo Stretto: Corrado (Pd), propaganda oltre qualsiasi buonsenso - "Il Ponte sullo Stretto è un enorme giocattolone per la propaganda di un politico che non considera l'immane emorragia di fondi pubblici che questo progetto comporterebbe e ignora le devastazioni ...welfarenetwork

Tempi stretti sull'Autonomia differenziata, per i deputati niente Ponte del 25 aprile - Corsa contro il tempo per l’approdo in Aula dell’Autonomia alla Camera: la commissione Affari Costituzionali sarà probabilmente costretta, di conseguenza, ...gazzettadelsud