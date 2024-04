Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha ribadito, durante la conferenza sui contratti pubblici, organizzata da Confcooperative Lavoro e servizi, che i lavori per la ... (quifinanza)

Corsa contro il tempo per l’approdo in Aula dell’Autonomia alla Camera: la commissione Affari Costituzionali sarà probabilmente costretta, di conseguenza, a lavorare anche nei giorni del weekend del ... (gazzettadelsud)

218 milioni di euro di espropri per il Ponte: cosa succederà nei prossimi mesi e come funzionano gli indennizzi - La Commissione Ponte sullo Stretto di Messina ha ascoltato oggi i tecnici in merito alle prossime fasi sugli espropri ...strettoweb

Ponte del 25 aprile, a Roma boom di visitatori: “2 milioni di turisti in arrivo, il 70% stranieri” - A Roma si stimano 2 milioni di visitatori in vista del Ponte del 25 aprile. Il presidente di Federalberghi Roma a Fanpage.it: “70% dei turisti è internazionale”. Continua il trend positivo del turismo ...fanpage

La chiusura del padiglione israeliano non è bastata: alla Biennale la protesta contro il “genocidio”. Contestati anche Germania e Usa - La chiusura del padiglione israeliano non è bastata: alla Biennale la protesta contro il "genocidio". Contestati anche Germania e Usa ...ilfattoquotidiano