Pm Milano | condannare a 3 anni l' ex compagno della Santanchè

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tredi carcere e la confisca di quasi 393 mila euro. E' la richiesta di condanna avanzata dal pm diPaolo Filippini nei confronti di GiovCanio Mazzaro, l'exministra Daniela, imputato davanti alla seconda sezione penale del Tribunale per sottrazione fraudolenta di beni e dichiarazione infedele dei redditi. La vicenda al centro del processo riguarda la vendita dello yacht 'Unica' avvenuta il primo aprile 2019 e per la quale è stata archiviata la posizionesenatrice di FdI. Per la difesa, invece, mancano le prove e quindi è stata chiesta l'assoluzione "perché il fatto non sussiste".

(Adnkronos) - Un delitto aggravato dal rapporto di filiazione con Diana e dei futili motivi. "Ha lasciato sua figlia per andare a trascorrere due giorni dal compagno, per divertirsi, per distrarsi, ... (liberoquotidiano)

Omicidio del padre a S. Biagio, condannati a 21 e 14 anni i fratelli Scalamandré - Omicidio volontario in concorso. I giudici della Corte d’Assise d’appello di Milano oggi hanno condannato a 21 anni di reclusione Alessio Scalamandré e a 14 anni il fratello Simone, confermando la ...ligurianotizie

Uccisero il padre violento: i fratelli Scalamandrè condannati a 21 e 14 anni - Pasquale Scalamandrè era andato a casa della ex moglie, che si trovava in una comunità protetta in Sardegna per via delle violenze subite, per convincere i figli a ritirare la querela. Fu ucciso a col ...ilgiornale