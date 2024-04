Pluto TV porta il Real Madrid C F in Italia | lancio del canale gratuito FAST Realmadrid TV

(Di mercoledì 17 aprile 2024)TV, leader mondiale nella televisione in streaming gratuita(Free Ad-Supported Streaming Television), ha annunciato ildelTV in. I tifosi del club spagnolo e gli appassionati di calcio inavranno accesso a contenuti unici riguardo uno dei più grandi club di calcio al mondo: ilC.F.TV offre un'ampia selezione di contenuti relativi al club, tra cui ultime notizie, interviste a giocatori, allenatori e membri dello staff, contenuti dietro le quinte e dagli spogliatoi e sessioni di allenamento. Gli spettatori avranno la possibilità di ascoltare analisi di esperti, documentari che esplorano l’evoluzione del club, ...

