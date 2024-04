"Ploom Special Edition Red": il nuovo dispositivo debutta alla Milano Design Week - Un'esperienza immersiva tra design e tecnologia ha accompagnato il lancio globale di Ploom Special Edition Red. A Milano, nel cuore della Design Week, l'installazione aperta al pubblico ...ilgiornale

Alla Milano Design Week il lancio globale di Ploom Special Edition Red - MILANO (ITALPRESS) – Ploom debutta alla Milano Design Week con un’esperienza immersiva: la Red Experience By Ploom X Ora Ito, l’evento esperienziale creato dal brand per celebrare il lancio di Ploom S ...reggiotv

Milano Design Week 2024, JTI lancia la Ploom Special Edition Red by Ora Ïto - Milosevic (JTI): "Con Ora Ïto uniamo le forze con un talento creativo che, come Ploom, sfrutta il potere del design per creare esperienze uniche" ...affaritaliani