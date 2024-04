PlayStation Plus regala un bundle per Call of Duty Modern Warfare 3 e Warzone 2

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Negli ultimi giorni, gli abbonati dihanno avuto tutti i motivi per festeggiare con il recente arrivo dei nuovi giochi di aprile 2024 suExtra e Premium. Tuttavia, le sorprese non finiscono qui. Sony ha anche deliziato la sua base di giocatori con nuovi pacchetti gratuiti disponibili sullo store, tra cui uno dei più allettanti dedicato al celebre sparatutto in prima persona,of3 e2. Nuovosuperof3 e2 Il Pacchetto Combattimento 3 Zaffiro, rilasciato in concomitanza con il lancio della terza stagione del gioco ...

(Adnkronos) – Cambiamenti in vista per il servizio PlayStation Plus , che dal 21 maggio dirà addio a 24 giochi nella libreria Extra e Premium. Tra i vari titoli ci sono indie apprezzati dal pubblico ... (corrieretoscano)

(Adnkronos) – Cambiamenti in vista per il servizio PlayStation Plus , che dal 21 maggio dirà addio a 24 giochi nella libreria Extra e Premium. Tra i vari titoli ci sono indie apprezzati dal pubblico e ... (periodicodaily)

PlayStation Plus vi regala un Bundle per Call of Duty MW 3 e WZ 2 - Negli ultimi giorni, i giocatori di PlayStation hanno avuto motivo di gioire con l’arrivo dei nuovi giochi di aprile 2024 su PlayStation Plus Extra e Premium. Ma non è tutto: gli abbonati hanno ...techgaming

PlayStation Plus: la nuova ricompensa gratis di aprile è per un famoso FPS gratis - Andiamo alla scoperta del nuovo pacchetto gratis che gli abbonati a PlayStation Plus possono riscattare nel mese di aprile 2024.everyeye

PlayStation Plus: I Giochi che lasceranno il catalogo Extra e Premium a Maggio 2024 - I possessori di PlayStation Plus Extra e Premium saranno presto chiamati a dire addio a una serie di titoli amati, poiché Sony ha ufficialmente rivelato la lista completa dei giochi gratuiti ...techgaming