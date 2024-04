Pizzette siciliane | la ricetta per ottenerle morbidissime

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Lesono morbide e irresistibili, vanno a ruba, piacciono proprio a tutti! Possiamo prepararle a mano o nella planetaria, sono semplicissime. Una volta pronta la base, dovremo lasciarla lievitare per 2 ore almeno, per arrivare al raddoppio del suo volume. Per condirle non serve altro che la classica passata di pomodoro e qualche tocchetto di mozzarella (filone per pizze). Questo ovviamente per la versione base, che possiamo arricchire o variare a piacimento: olive, acciughe, wurstel, tonno… scateniamo la fantasia. Si conservano inalterate, sofficissime, per due o tre giorni al massimo, ben richiuse in un contenitore ermetico. Possiamo anche congelarle e utilizzarle al bisogno! Che ne dite di cucinarle insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia!: ingredienti e preparazione Per ...