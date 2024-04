Pizzaiolo ucciso | padre commosso | suo amico ha detto la verità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Carlo me lo sono cresciuto, mi sonoquando l’ho sentito dire la”. Così, Antonio Maimone, ha commentato la testimonianza di Carlo,del figlio Francesco Pio, nelle cui braccia la vittima è spirata, il 20 marzo 2023, dopo essere colpito da un proiettile vagante, al culmine di una lite a cui era del tutto estraneo, scoppiata per un pestone su un paio di scarpe griffate. Alla fine della testimonianza – prima e unica finora in cui è stato fatto indicato e fatto il nome di chi colui che quella notte ha sparato – Carlo si è recato daldel suoe i due si sono abbracciati. La prossima udienza del processo è stata fissata per l’8 maggio e anche in questa occasione il pm della DDA Antonella Fratello ha ritenuto di non rendere nota la lista dei testimoni ...