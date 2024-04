Più potenza con il nuovo Askoll XKP

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 aprile 2024), leader italiano nel settore della mobilità elettrica, presenta il suoscooter elettrico XKP 80, una versione più performante del già acclamato XKP, lanciato con successo la scorsa primavera. Ilscooter elettrico va più veloce e più lontano.è infatti riuscita ad aumentare sia le prestazioni che l'autonomia. Il lancio di questo scooter non è solo un ampliamento della gamma di prodotti, ma una dichiarazione d'intenti: la mobilità urbana è e deve essere elettrica. Da questa profonda convinzioneha concentrato i propri sforzi nello sviluppare e-scooter progettati appositamente per le città, rispondendo alle esigenze emergenti del mercato e alle richieste dei giovani in cerca di grinta e dinamismo nei loro spostamenti quotidiani. Con XKP 80 la visione di ...