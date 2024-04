(Di mercoledì 17 aprile 2024) Stefanoha parlato in conferenza stampa alla vigilia dei quarti di ritorno diche ilgiocherà in casa della. Il tecnico dei rossonerila: "Sappiamodobbiamo fare, honei miei giocatori".

Milano, 5 aprile 2024 – Vigilia di campionato per il Milan che domani alle 15 ospita a San Siro il Lecce di Gotti: i rossoneri ritrovano Theo Hernandez ma perdono Loftus-Cheek per squalifica e ... (sport.quotidiano)

Milano, 10 aprile 2024 – Conto alla rovescia per Milan-Roma , andata dei quarti di finale di Europa League in programma domani sera, alle 21, a San Siro. Pioli ha recuperato Thiaw, assente in ... (sport.quotidiano)

Milano, 10 aprile 2024 – Conto alla rovescia per Milan-Roma , andata dei quarti di finale di Europa League in programma giovedì sera, alle 21, a San Siro. Pioli ha recuperato Thiaw, assente in ... (sport.quotidiano)

Pioli carica la squadra per Roma-Milan di Europa League: “Ho fiducia in loro, sanno cosa fare” - Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dei quarti di ritorno di Europa League che il Milan giocherà in casa della Roma ...fanpage

carica Leao: "Ho ritrovato fiducia, vorrei giocare subito... La rimonta è possibile" - La stella del Milan sulla sfida con la Roma: "Dobbiamo cominciare forte, provare a fare gol i primi minuti e poi giocare come una finale" ...gazzetta

Pioli: “Siamo gli stessi che sono arrivati in semifinale di Champions. Servirà cura dei dettagli e i ragazzi sanno come poterla vincere” - Siete pronti per la sfida di domani “Sicuramente servirà una partita di alto livello, sicuramente servirà una cura dei dettagli superiore a quella di giovedì scorso. Certo che ho fiducia nella ...sportpaper