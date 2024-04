Pil Italia | stima del Centro Studi Confindustria | “Nel 2024 a +0 | 9%”

Fmi: nel 2024 debito Italiano al 139,2% - Per quest'anno, il rapporto debito/Pil in Italia dovrebbe attestarsi al 139,2%, in rialzo rispetto al 137,3% del 2023. E' quanto stima il Fondo Monetario Internazionale, all'interno del suo Fiscal Mon ...primapaginanews

Piazza Affari positiva (+0,7%), rendimenti obbligazionari in calo - Chiusura positiva a Piazza Affari. Rendimenti obbligazionari in calo, petrolio in discesa dopo l’aumento delle scorte Usa ...borse

Senza il Superbonus la crescita Italiana si ferma: lo dice Confindustria - Il Centro Studi di Confindustria evidenzia gli effetti positivi del Superbonus e come la crescita sia destinata a frenare senza il 110%.lanotiziagiornale