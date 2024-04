Piero Pelù nominato nuovo consulente artistico del Teatrodante di Campi Bisenzio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 17 aprile 2024), 17 aprile 2024 – Sono in arrivo grandi novità per ilCarlo Monni di(Firenze): l’istrionico artista fiorentinosarà ilper il teatrogiano. L’annuncio ufficiale sarà fatto in conferenza stampa, venerdì 19 aprile, alle 10.45, alla caffetteria Ditta Artigianale in piazza Sant’Ambrogio a Firenze. La scelta nasce, probabilmente, dall’impegno mostrato dall’artista fiorentino durante il periodo dell’alluvione dello scorso novembre, quando insieme a Stefano Massini aveva organizzato una raccolta fondi per aiutare le popolazioni colpite dall’esondazione del fiume. Durante l’incontro saranno ...