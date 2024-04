Pierluigi Pardo | “Se l’Inter gioca altre dieci volte con l’Atletico | nove su dieci passa il turno”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) “È un’occasione persa per: era una parte di tabellone non proibitiva, anche se dico subito che non si può non rivolgere un pensiero anche alla Champions del Milan, dal giorno del sorteggio sapevamo che non era stato fortunato e resto convinto che potesse fare qualcosa di più. Ma il dato è che ci sono due squadre di quel girone che sono in semifinale di Champions League”. Lo ha detto, noto telecronista di Dazn, a Tutti Convocati su Radio 24, parlando della Champions League: “Poi io rimango convinto che, se si rissesuilcontroMadrid. Però intanto ...

LBA - Marco Spissu: lotta scudetto, futuro in EuroLega, ritorno a Sassari - Intervistato da Matteo Gandini e Pierluigi Pardo nel vodcast “DAZN Got Game”, Marco Spissu ha parlato di come l’Umana Reyer Venezia punti in alto per l’imminente ...pianetabasket

Il dolce dir nulla dell'apprendista dirigente - Così parlò Furlani, anzi così non parlò Furlani. In una cornice inquietante, cioè su una non tv, con ospiti raccogliticci agli ordini di un Pardo molto oleoso, l’AD bocconiano del Milan ha rilasciato ...informazione

