Pierdomenico | ' il 2023 è stato un anno da record'

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Roma, 17 apr. - (Adnkronos) - “Ilsi è chiuso con numeri sicuramente importanti, se non addirittura da. Abbiamo aperto 34 nuove filiali, èl'con il maggiore incremento dal punto di vista numerico della presenza sul territorio, grazie anche all'acquisizione a Roma dei 18 punti vendita”. A dirlo è Nicola, presidente e amministratore delegato di Penny Italia, a margine dell'annuale conferenza stampa di Penny Italia. Un'occasione per tirare le somme di unche ha visto Penny Italia chiudere con un fatturato di 1,619 miliardi e una rete vendita di 449 negozi in 18 regioni. “Il miliardo e 619 milioni che abbiamo raggiunto è dovuto anche a una forte spinta inflattiva - sottolinea- perché come per tutto il mercato ...