Piacenza-Civitanova oggi in tv | canale | orario e diretta streaming girone Playoff 5° posto Superlega 2023 2024 volley

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la quinta ed ultima giornata deldei5°delladimaschile. I biancorossi di Andrea Anastasi, primi in classifica e già certi del passaggio del turno, scendono sul campo di casa per vincere ancora e fare il pieno di entusiasmo. Dall’altra parte della rete ci sono i cucinieri di Gianlorenzo Blengini, che vanno invece a caccia di punti importanti per difendere la terza posizione e assicurarsi l’accesso alle semifinali della corsa verso la prossima Challenge Cup. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 17 aprile al Pala Banca Sport di. ...

Si è aperta con il successo di Piacenza la serata di mercoledì in cui sono andati in scena tre match validi per la terza giornata del girone dei Playoff 5° posto della Superlega 2023 / 2024 di Volley ... (sportface)

Arriva Civitanova, la Gas Sales Bluenergy non può rallentare adesso - Mercoledì alle 20.30 Piacenza ospita la Lube nell'ultima gara del girone playoff per il quinto posto. Una vittoria sarebbe fondamentale per chiudere in testa ...sportpiacenza

Simon: «Non volevamo questo. Chi andrà via si sta impegnando» - Quinta ed ultima giornata del girone dei playoff 5° posto del campionato di Superlega e la Gas Sales Bluenergy Piacenza, dopo quattro vittorie consecutive, scende in campo domani, mercoledì 17 aprile, ...ilpiacenza

Play Off 5° posto: ultimo turno prima delle semifinali - Domani alle 20.30 si decideranno le quattro squadre che si sfideranno per un posto in Europa. Anche Padova e Modena, rispettivamente penultima ed ultima della classifica, possono ancora passare qualif ...corrieredellosport