Philip Morris | bilancio sostenibilità 2023 | avanti con trasformazione verso futuro senza fumo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Parigi, 16 apr. (Adnkronos) – Sono 33 milioni nel mondo gli utilizzatori di prodotti innovativi e alternativi alle classiche sigarette, con un mercato che ha generato nelben il 36,4% dei ricavi netti di, dato in crescita dal 32,1% del 2022. Inoltre, in 25 Paesi dove vengono commercializzati, questi prodotti rappresentano almeno il 50% del fatturato annuo locale. A livello globale, lo scorso anno la quota di ricavi dal settore è salita dal 32,1% al 36,4%. E’ quanto emerge daldidiInternational per il, presentato oggi a Parigi.Risultati ottenuti anche grazie agli elevati investimenti dell’azienda, che dal 2008 a oggi ha speso 1,256 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo dei prodotti ...