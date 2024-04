Pfas | non facciamoci fregare da chi guadagna a spese nostre | respiriamo tutti la stessa aria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La plastica l’abbiamo sempre vista come un inquinante più che altro estetico, per via dei sacchetti, barattoli e tutto il resto sparpagliati in giro. Ma se è vero che la plastica, di per sé, non fa danni diretti alla salute, è anche vero che le sostanze che contiene li possono fare, eccome! La plastica è fatta di “polimeri”, lunghe molecole organiche, a loro volta fatte di molecole più piccole dette “monomeri”. E quando la plastica si decompone, i monomeri ritornano fuori. Vi ricordate della frase della Bibbia “sei polvere e polvere ritornerai?” Potremmo dire qualcosa di simile per la plastica: “sei monomeri, e monomeri ritornerai”. E questi monomeri possono fare grossi danni alla salute umana. Di questa cosa ce ne stiamo accorgendo negli ultimi anni e si sta cercando di correre ai ripari. Arriva in questi giorni la notizia della decisione del governo degli Stati Uniti di mettere dei ...